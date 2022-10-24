Силовики задержали гомельчанку, которая «оказывала финансовую помощь полку Калиновского»

В Гомеле сотрудники ГУБОП и ОМОН задержали местную жительницу Анастасию Петраченко за «финансирование полка Калиновского», пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Жёстко, но честно Гомель».

«Была задержана по факту отправленного перевода с моей карты на счет полка Калиновского. Полк Калиновского — это организация, в которой беларусы помогают Украине в войне с Россией», — говорит Петраченко в «покаянном» видео, опубликованном каналом.

Возбуждено ли против гомельчанки уголовное дело, неизвестно. Канал написал, что «за финансирование экстремистской деятельности в Беларуси можно получить до 8 лет тюрьмы».