Силовики задержали минчанина за запуск дрона над воинской частью

Силовики задержали минчанина, который, как утверждается, пытался запустить дрон рядом с воинской частью. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

Против задержанного возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности, пишут авторы канала.

В «покаянном» видео задержанный говорит, что попытался запустить квадрокоптер рядом с воинской частью. Кроме того, утверждает минчанин на милицейском видео, в 2020 году он участвовал в протестах.

Как пишут авторы «Сводок Центра», задержали минчанина 14 октября. В тот день в телеграме распространилось фейковое сообщение о старте мобилизационного плана «Перамога» от BYPOL.