МВД внесло Катерину Андрееву, Владимира Мацкевича, супругов Дашкевичей и еще 139 человек в список «экстремистов»

МВД дополнило список людей, «причастных к экстремистской деятельности» и внесло в него 143 человека, включая журналистку Катерину Андрееву, философа Владимира Мацкевича и активистов Змитра и Насту Дашкевичей. Список опубликован на сайте МВД.

13 июля Гомельский областной суд приговорил журналистку Катерину Андрееву к 8 годам колонии за «измену государству» (часть 1 статьи 356 УК). Ее признали виновной «в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь». Суд был закрытым.

Никаких подробностей. Журналистку Катерину Андрееву в закрытом суде приговорили к 8 годам колонии за «измену государству»

В конце июня Минский областной суд приговорил философа Владимира Мацкевича к 5 годам колонии в условиях усиленного режима. Его обвинили в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

В середине июля суд Московского района Минска приговорил активиста Змитра Дашкевича к 1,5 годам лишения свободы, а его жену Насту — к 3 годам домашней химии. Суд признал супругов виновными в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на акции в августе 2020 года.