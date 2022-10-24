Проект Избирательного кодекса вынесен на обсуждение; по нему запрещается фотографировать заполненный бюллетень

Проект изменений в Избирательный кодекс опубликовали на Правовом портале — там началось его обсуждение.

Согласно опубликованному тексту, в статью 52 о «проведении голосования на участке для голосования» предлагают внести запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня и на его вынос за пределы помещения для голосования.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, взамен на испорченный бюллетень нельзя будет получить второй.

Во время президентских выборов 2020 года платформа «Голос» — один из проектов штаба Виктора Бабарико — организовала альтернативный подсчет голосов.

Людям предлагали сфотографировать свой заполненный бюллетень и отправить фотографию организаторам платформы. Согласно результатам этого альтернативного подсчета, Светлана Тихановская набрала 1 003 717 голосов, а Александр Лукашенко — 10 100.

В октябре 2021 года суд Центрального района Минска признал телеграм-канал проекта «Голос» «экстремистским».