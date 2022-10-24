Учительница из Иваново, в собаку которой при обыске стреляли силовики, рассказала об угрозах в РОВД и избиении ее дочери

Учительница из Иваново Елена Пуцыкович, в собаку которой во время июльского обыска стреляли силовики, рассказала, что после задержания ей угрожали, а позже ее дочь попала в больницу из-за насилия со стороны силовика. Об этом пишет издание «Зеркало».

По словам Пуцыкович, 13 июля к ней в дом с обыском пришли вооруженные силовики, представившиеся сотрудниками МВД. Один из них потребовал убрать собаку учительницы, однако спустя меньше чем минуту выстрелил в животное, которое, как утверждает Пуцыкович, просто громко лаяло, но ни на кого не нападало.

После этого, сказала учительница, ее 15-летняя дочь вместе с одним из силовиков перенесли раненую собаку в вольер. По возвращении силовик стал толкать подростка и кричать на нее, требуя вымыть руки и сменить одежду, испачканные кровью животного. Позже для собаки разрешили вызвать ветеринаров, животное вместе с подростком на микроавтобусе ГУБОПиК увезли в Пинск, а лечение собаки оплатила сама несовершеннолетняя.

Во время обыска, рассказала Пуцыкович, силовики забрали у членов семьи телефоны и ноутбук, перевернули мебель на веранде и вытрясли из ящика старые игрушки детей: «Как будто пришли как можно больше нагадить». Затем они потребовали разблокировать все телефоны, угрожая, что иначе они «разнесут все вдребезги, даже плитку на полу», а затем отчитаются, что у них были основания для таких действий, поскольку они подозревали, что в доме хранятся наркотики. После этого Пуцыкович разблокировала всю технику.

Сама учительница, по ее словам, во время обыска чувствовала недомогание и вызвала скорую, однако врач отказался оказывать ей необходимую помощь и отказывал в госпитализации. В результате силовики увезли Пуцыкович в РОВД, при этом оскорбляя ее по дороге.

«Еще в машине говорили: "Мы вас ненавидим. Вы все предатели, работаете на Польшу. Государство вам все дало, раз у вас такой коттедж". В РОВД меня встретил сотрудник брестского ГУБОПиКа — нервный, дерганый. Читал мою переписку и говорил: "Мусорье? Все, тебе п***а. Я тебе зашью матку", — приводит «Зеркало» цитату учительницы.

По словам Пуцыкович, в одном из кабинетов РОВД она оказалась со своей подругой, и та рассказала, что сотрудник ГУБОПиК угрожал ей, что «заберет к себе и посадит на бутылку».

Как рассказала учительница, в РОВД привезли и ее дочь. В инспекции по делам несовершеннолетних Пуцыкович сказали, что сотрудники ГУБОПиК дали указание поставить подростка на учет, однако сотрудница ИДН отказалась это делать, поскольку силовики не предъявили оснований для этого.

В тот же день учительницу из-за плохого самочувствия отпустили домой вместе с дочерью. На следующий день Пуцыкович отвезли в больницу, а оттуда она, по ее словам, бежала, чтобы позже покинуть страну. Сейчас она находится за границей.

По словам учительницы, 31 августа силовики в сопровождении сотрудницы ИДН снова пришли домой к ее семье.

«Дочь испугалась и открыла дверь. Милиционер потребовал запереть собаку в соседней комнате, угрожая, что еще раз в нее выстрелит. Дочь попросила показать удостоверение — этого не сделали», — рассказала Пуцыкович.

Силовики сказали подростку, что, по их информации, несовершеннолетняя живет без взрослых. Та объяснила, что ее отец отъехал по делам, но за ней присматривает бабушка. После этого силовик потребовал показать ему ее телефон.

«Говорил, что ее заберут в милицию или в приют, если она не отдаст телефон. Карманов у нее не было, поэтому она спрятала его в нижнее белье. Милиционер полез туда и выхватил этот телефон. Сильно схватил ее за руки, заломил их (у нее после этого появились синяки) и, пользуясь ее беззащитностью, приложил палец, чтобы разблокировать экран», — рассказала учительница.

Силовик, по ее словам, требовал от подростка показать переписку с матерью и написать ей, чтобы та сфотографировалась с паспортом и сказала, в какой стране находится.

«Говорил, что сейчас телефон "разобьется", "нечаянно упадет". Ударил мою дочь по лицу, швырнул в нее телефон. Удар был такой силы, что она некоторые время одним ухом ничего не слышала. Обзывал ее "п*****чка малолетняя, сука, борзая"», — говорит Пуцыкович.

По ее словам, после ухода силовиков у подростка болела голова и появилась тошнота — ее госпитализировали и она шесть дней провела в больнице. По словам матери, у нее было подозрение на сотрясение мозга и боль в области кисти. Об этом подросток рассказала врачам, и те сообщили в милицию. После этого ночью в палату к несовершеннолетней вошли двое неизвестных, в одном из которых она опознала избившего ее силовика. На втором, по ее словам, был свитер с надписью «Следчы камiтэт».

«Они пытались ее запугать, что она должна дать показания [что ничего не случилось], рассказывали, что такое клевета, какое наказание за дачу ложных показаний», — цитирует учительницу «Зеркало».

Как пишет издание, в начале осени семья Пуцыкович обратилась в милицию и прокуратуру с требованием провести проверку из-за случившегося с подростком. В выписке из больницы указывалось, что у несовершеннолетней обнаружили легкую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы на теле. К середине октября результаты назначенной судмедэкспертизы семья так и не получила.

Как рассказала учительница, в это же время по требованию милиции школа, в которой учится дочь Пуцыкович, проверяла «положение в семье» несовершеннолетней.

«Все службы побывали дома, проверяли, в каких условиях живет мой ребенок, хотя она никогда не была в каком-то социально опасном положении. Отец у нас офицер запаса, мать — учительница, уволенная по политическим причинам, старший ребенок с высшим образованием, сама моя дочь — отличница. Искали у нас что-то плохое, но не нашли», — объяснила она.

В ответ на жалобу семьи на неправомерные действия сотрудника милиции по отношению к подростку в ведомстве сказали, что он действовал «как надо», говорит Пуцыкович.

«Муж подал заявление в СК, их с дочерью вызывали туда на беседу. Она потом рассказала, следователь сказал, что у нее буйная фантазия. В итоге нам прислали ответ, что проверка приостановлена, потому что они не получили заключение экспертизы. Почему они не могли ее затребовать, не понимаю», — цитирует учительницу «Зеркало».

В конце июля правозащитный центр «Вясна» писал, что во время массовых обысков и задержаний в Иваново, произошедших 13 июля, силовики избивали задержанных и угрожали им.

Правозащитники публиковали короткое сообщение об обыске у Пуцыкович, отбывавшей домашнюю химию за два репоста сообщений о милиционерах. В тот день во дворе дома один из силовиков выстрелил в ее собаку. По словам местных жителей, после этого сотрудник «Алмаза» самостоятельно доставил животное в ветеринарную клинику в Пинск, потому собаке удалось спасти жизнь.