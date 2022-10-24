КГК возбудил уголовное дело за повышение цен против директора управляющей организации «Соседей»

Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело о бездействии должностного лица (часть 2 статьи 425 УК) против директора управляющей организации торговой сети «Соседи». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие утверждает, что с 6 по 18 октября в магазинах «Соседи» цены повысили на более чем 65 товаров. Как пишет пресс-служба, директора организации арестовали.

22 октября «Наша Ніва» сообщала о задержании топ-менеджеров «Соседей» и одного из бенефициаров компании — Вадима Аванесова.

6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси. С тех пор в стране было ﻿заведено более 40 уголовных дел в связи с повышением цен.﻿

20 октября Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров.