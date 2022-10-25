Суд признал «экстремистскими» книгу историка Орлова и беларуский перевод баллады Бродского

Суд признал «экстремистскими» книгу историков Владимира Орлова и Павла Татарникова и издание беларуского перевода «Балады пра маленькi буксiр» Иосифа Бродского. Обновленный список «экстремистких» материалов появился на сайте Мининформа.

Речь о книге «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкi» и переводе «Балады пра маленькi буксiр».

Кроме того, «экстремисткой» признали и страницу body_of_belarus в инстаграм, где публикуют фото антивоенных и протестных татуировок беларусов.

В мае пропагандисты Григорий Азаренок и Людмила Гладкая раскритиковали книгу Орлова «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкi».