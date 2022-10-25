«Цэнтр беларускай салідарнасці»: в Польше завели уголовные дела в связи с репрессиями 2020 года в Беларуси

В Польше возбудили уголовные дела в связи с репрессиями 2020 года в Беларуси, сообщил «Позірк» со ссылкой на директорку департамента правовой помощи «Центра беларуской солидарности» Ольгу Добровольскую.

Эту информацию «Медиазоне» подтвердил и пресс-секретарь ЦБС Антось Жуков. По его словам, дела возбуждены были «более года назад, просто это делалось в тишине». Сколько дел, связанных с репрессиями 2020 года в Беларуси, возбудили польские власти, ЦБС не уточняет.

Как рассказала «Позірку» Ольга Добровольская, польская прокуратура решила «исключить публичность» при расследовании этих дел, поэтому их количество и подробности не разглашают.

В сентябре 2020 года поляки Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий рассказали «Радыё Свабода» свои истории путешествия в Беларусь в августе того же года. По их словам, они отправились в Беларусь, чтобы запечатлеть протесты, но силовики избили их. Поляки утверждали, что их дело начала рассматривать польская прокуратура. О подробностях следствия ничего не сообщалось.

Обновлено в 21:10. Добавлена информация и деле Добровольского и Сеницкого.