Студенты устроили вечеринку с бчб‑флагом; одного из них задержали, еще четверо появились в «покаянном» видео

В Гродно силовики задержали студента ГрГМУ, а с его знакомыми записали «покаянное» видео о вечеринке, на которой был бчб-флаг. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пульс Гродно».

Студента ГрГМУ задержали 23 октября. По сведениям правозащитного центра «Вясна», речь об Артуре Хлусе.

Провластный телграм-канал опубликовал «покаянное» видео с ним. На камеру студент сказал, что задержали его за регистрацию в плане «Перамога» и что в 2020 году он участвовал в протестах.

В ролике авторы канала использовали видео с вечеринки, где был видел бчб-флаг, а кто-то из отдыхающих носил балаклаву и майку с надписью «ОМОН».

25 октября «Пульсе Гродно» появилось покаянное видео с четырьмя, как утверждается, участниками этой вечеринки. Одна из девушек на камеру говорит, что была в гостях у друга и танцевала в майке с надписью «ОМОН» рядом с бчб-флагом.

Вторая девушка в «покаянном» видео рассказывает, что «просто снимала» знакомых, а некоторые из одногруппников танцевали, пока на стене висел бчб-флаг.

В конце ролика авторы канала показывают студентов на фоне государственного флага Беларуси. Все четверо на камеру говорят, что «обязуются хорошо учится и внести свой вклад в развитие государства».