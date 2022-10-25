На стене посольства Беларуси в Праге нарисовали граффити в честь осужденного анархиста Игоря Олиневича

Стену беларуского посольства в Праге облили красной краской и нанесли сверху надпись «Freedom for Ihar», посвященную приговоренному к 20 годам колонии анархисту Игорю Олиневичу. Это произошло 21 октября, сообщает чешское издание PrahaIN.

Источник издания рассказал, что целью акции было привлечь внимание к отбывающему наказание анархисту Игорю Олиневичу, который почти месяц назад объявил голодовку, и «напомнить беларускому режиму, что люди видят его преступления и не будут молчать».

В конце сентября анархиста поместили в ШИЗО на 3 недели, сообщал телеграм-канал «Право на восстание».

В декабре 2021 года Минский областной суд приговорил Олиневича к 20 годам колонии по обвинению в терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК).

Прокуратура писала, что четверо анархистов-Игорь Олиневич, Дмитрий Резанович, Сергей Романов и Дмитрий Дубовский — хотели «оказывать воздействие на принятие решений органами власти и дестабилизировать общественный порядок». Для этого не позже 15 октября они «объединились в группу и вступили в сговор для совместного совершения актов терроризма».

Анархистов обвинили в поджоге четырех легковых машины на стоянке прокуратуры Солигорского района, помещения в здании местного отдела Госкомитета судмедэкспертиз и здания Госавтоинспекции Мозырского РОВД.

Анархистов задержали возле украинской границы в ночь на 29 октября 2020 года. Силовики заявили, что при задержании нашли у них огнестрельное оружие, боеприпасы, гранату, лековоспламеняющиеся жидкости, газовые баллончики.