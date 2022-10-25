Бизнесмена Богдана Коровца задержали «за участие в протестах 2020 года»

В провластном телеграм-канале «Сводки-центра» появилось «покаянное» видео с задержанным бизнесменом Богданом Коровцом.

Коровца задержали 24 октября, но его причины и подробности случившегося не уточнялись. Сегодня провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с бизнесменом.

В ролике Коровец говорит, что его задержали «за участие в протестах 2020 года».

Богдан Коровец — минский бизнесмен и основатель компании Astronim*, которая занимается разработкой программного обеспечения.