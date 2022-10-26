Силовики задержали троих сотрудников компании «Аэробелсервис»

Силовики задержали троих сотрудников компании «Аэробелсеврис», в том числе ее директора. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В «покаянном» видео директор компании говорит, что в 2020 году принимал участие в протестах и выходил на проезжую часть дороги. Еще один сотрудник на камеру утверждает, что силовики пришли в офис «Аэробелсервиса», чтобы задеражать его коллегу, а он «попытался помочь» и выйти из его аккаунта в телеграм.

Третья сотрудница в милицейском видео рассказывает, что была подписана на «экстремисткие» телеграм-каналы и участвовала в протестах.

Точное количество задержанных сотрудников «Аэробелсервиса» авторы провластного канала не уточняют. По их словам, «у других слишком много компромата, касающегося других лиц».

«Аэробелсервис» — беларуский туроператор, который начал работать в 1994 году.