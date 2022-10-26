Против бывшего сотрудника ОНТ Дмитрия Семченко возбудили уголовное дело о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК). Об этом сообщает провлаcтный телеграм-канал «Сводки Центра».

«Под моими постами, в моих же комментариях был текст, который экспертная комиссия посчитала разжиганием ненависти к сотрудникам милиции», — говорит Семченко на «покаянном» видео.

16 сентября Семченко арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП). 3 октября его вновь осудили на 13 суток — по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). По истечении срока Семченко на свободу не вышел.

В августе 2020 года Дмитрий Семченко уволился с телеканала ОНТ, где возглавлял президентский пул журналистов. В сентябре 2020 года его арестовали на 15 суток за участие в акции протеста.