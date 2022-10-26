CNN опубликовал рассказ врача из Мозыря, который лечил раненых российских солдат

Беларуский врач Андрей рассказал CNN о том, как в начале войны в Мозырской городской больнице лечили российских солдат.

По его словам, еще до начала российского вторжения в Украину администрация медучреждения продлила действие директивы о бесплатном лечении российских солдат до 10 марта. 24 февраля, по утверждению Андрея, врачам дали указание освободить 250 коек для раненых российских военных, не проводить плановые операции, а пациентов по возможности отправить домой.

Медиков предупредили, что за ними следит ФСБ, однако Андрей заметил в коридорах больницы только сотрудников КГБ, говорится в статье.

«Нас предупредили о запрете на распространение любого рода информации о российских военных. Мы должны были подписать договор о неразглашении, запрещающий распространять фотографии и документы», — приводит цитату врача CNN.

Андрей показал изданию копии рентгеновских снимков десятков военнослужащих и сказал, что это только часть архива. На снимках указаны имена и возраст солдат — многим из них было от 19 до 21 года, пишет CNN.

По словам врача, самая большая волна раненых в Мозырскую больницу поступила утром 28 февраля — более 100 человек. Врачи оценивали ранения солдат и рисовали номера на лбу, чтобы обозначить их приоритетность, а потом отправляли на снимок или в операционную.

Как пишет издание, у одних раненых отсутствовали глаза, другим требовалась ампутация из-за гангрены или раздробленных ран, некоторые были парализованы, один потерял часть мозга, другой — нижнюю челюсть. Некоторые солдаты несколько дней носили жгуты, чтобы остановить кровь, их тела были изрешечены пулями и осколками.

«Раненых, нуждающихся в операции, было больше, чем операционных столов», — рассказал Андрей. По его словам, в начале марта в Мозырскую городскую больницу ежедневно доставляли от 40 до 50 раненых россиян — их привозили ночью. Трупы, добавил он, тоже пытались оставлять в больнице, потому что «не знали, что с ними делать».

По информации CNN, раненых российских солдат лечили в областной клинической больнице и РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, но в последнем учреждении в основном работали российские медики. Согласно информации издания, российских военных лечили в полевых госпиталях в Наровле и на аэродроме в деревне Великий Боков, а также в больницах Гомеля.

Издание пишет, что в конце марта Андрея и еще десяток врачей арестовали по обвинению в коррупции. В Минске он провел под арестом полтора месяца. В августе он уехал из Беларуси в Литву.