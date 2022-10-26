Силовики задержали сотрудника МТС за «передачу данных в "Черную книгу Беларуси"»

Силовики задержали начальника отдела предбиллинга и тарификации МТС, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

Авторы канала утверждают, что задержанный передал администраторам «Черной книги Беларуси» данные о более чем 100 человек.

«По заданиям из-за рубежа незаконно осуществлял доступ к конфиденциальной базе не только личных данных, но и телефонных соединений абонентов», — пишут они.

На «покаянном» видео задержанный говорит, что передавал телеграм-каналу «личные данные и соединения абонентов правоохранительных органов и некоторых должностных лиц».

«Черная книга Беларуси» — телеграм-канал, который с 2020 года занимается деанонимизацией силовиков. В апреле 2021 года суд в Гомеле признал его «экстремистским».