Житель Полоцка выбросил с 10 этажа кошку своей знакомой; суд приговорил его к 2 месяцам ареста

Суд Полоцкого района и Полоцка арестовал на 2 месяца местного жителя, который выбросил из квартиры на 10 этаже кошку своей знакомой (часть 1 статьи 339-1 УК), сообщает пресс-служба суда.

Это случилось еще в июле 2022 года. В результате падения животное погибло.

Известно, что обвиняемый «добровольно сообщил о совершенном им преступлении, вину признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся».

В окончательный приговор вошел штраф 384,89 рублей из одной статей, по которой обвиняемого судили ранее. На сайте Верховного суда не указано, по какой именно.

В счет возмещения ущерба в пользу хозяйки кошки суд взыскал 200 рублей.