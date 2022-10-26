Главреда «Ежедневника» Сергея Сацука приговорили к 8 годам колонии

Минский городской суд приговорил к 8 годам колонии Сергея Сацука, директора «Интер-Смит» и главного редактора издания «Ежедневник», сообщает «Белта».

Сацук признан виновным по трем статьям: получение взятки (часть 2 статьи 430 УК), разжигании иной социальной розни (часть 2 статьи 130 УК), превышение служебных полномочий (часть 2 статьи 426 УК).

Главреду «Ежедневника» также назначен штраф в размере 500 базовых величин. Кроме того, пишет «Белта», «суд решил взыскать с Сацука в доход государства» сумму в размере 12 384 рублей и оставить под арестом имущество «в счет обеспечения исполнения приговора в части штрафа и взыскания стоимости предмета взятки».

Главреда «Ежедневника» задержали 8 декабря 2021 года после допроса в Следственном комитете, в этот же день у него дома прошел обыск. Вместе с этим в Беларуси и за границей перестал открываться сайт издания.

В марте 2020 года у журналиста Сергея Сацука уже проходил обыск, самого его задерживали. Тогда комитет Госконтроля отчитался о возбуждении против журналиста уголовного дела о получении взятки. Силовики утверждали, что Сацук принял взятку в размере 5 тысяч долларов «за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании "Анимед"». В начале апреля 2020 года журналиста выпустили без предъявления обвинений. Он находился на свободе до декабря 2021 года.