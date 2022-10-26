Минский городской суд ликвидировал Благотворительный фонд «Вяртанне», сообщает телеграм-канал «BY_culture».

Заседание по ликвидации прошло 25 октября, но об этом стало известно только сегодня.

Как пишет «Белсат», ликвидация фонда произошла из-за того, что работников обвинили в использовании «экстремистских» телеграм-каналов.

Фонд «Вяртанне» много лет способствовал развитию беларуской культуры, образования и науки. Благодаря фонду были напечатаны без цензуры книги Василя Быкова «Ліквідацыя» и «Мёртвым не баліць», книжная серия «Нобэль па-беларуску» и другие издания.