Суд ликвидировал благотворительный фонд «Вяртанне»
Суд ликвидировал благотворительный фонд «Вяртанне»
26 октября 2022, 11:50
 
 
 
 
 

Минский городской суд ликвидировал Благотворительный фонд «Вяртанне», сообщает телеграм-канал «BY_culture».

Заседание по ликвидации прошло 25 октября, но об этом стало известно только сегодня.

Как пишет «Белсат», ликвидация фонда произошла из-за того, что работников обвинили в использовании «экстремистских» телеграм-каналов.

Фонд «Вяртанне» много лет способствовал развитию беларуской культуры, образования и науки. Благодаря фонду были напечатаны без цензуры книги Василя Быкова «Ліквідацыя» и «Мёртвым не баліць», книжная серия «Нобэль па-беларуску» и другие издания.

     
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