Суд приговорил к 4 годам колонии главу первичной организации Свободного профсоюза металистов на МАЗе

Минский городской суд приговорил председателя первичной профсоюзной организации свободного союза металлистов на МАЗе Артема Жернака к 4 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому подробности дела неизвестны.

Суд вынес приговор 13 октября, но известно об этом стало только сегодня. Жернака судили по трем статьям уголовного кодекса: призыв к причинению вреда национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК); участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК); создание экстремистского формирования или участие в нем (часть 1 статьи 361-1 УК).

Кроме того, по этим статьям признали виновным и Даниила Чевнакова, о котором ничего не известно. Суд приговорил его к 5 годам колонии.

Артема Жернака и Даниила Чевнакова задержали 17 ноября 2021 года.