Цветы и ювелирные изделия исключили из постановления о регулировании цен

Правительство скорректировало постановление №713 о регулировании цен, сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения отменили для товаров роскоши и сезонных товаров, рассказал «Белта» первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. Например, это коснется продажи цветов и ювелирных изделий, отметил он.

Днем Совет Министров опубликовал полный текст постановления — из перечня регулируемых товаров исключили несколько десятков позиций, в том числе компьютеры, смартфоны, носки из полушерстяной пряжи, демисезонные сапоги и ботинки, сосиски, морепродукты и книги. При этом в перечень внеслии несколько новых позиций: домашнюю и резиновую обувь, а также моторное масло для легковых автомобилей.

6 октября Лукашенко запретил повышать в Беларуси цены: «С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся!». С тех пор в стране заводят уголовные дела в связи с повышением цен.

20 октября Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров.

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Обновлено в 15:45. Добавлена ссылка на постановление Совмина.