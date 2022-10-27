Журналиста Алеся Любенчука осудили на 3 года лишения свободы по статье о создании «экстремистского формирования»

Журналиста Алеся Любенчука осудили на 3 года лишения свободы, пишет Беларуская ассоциация журналистов.

По информации БАЖ, его судили по делу о создании «экстремистского» формирования (статья 361-1 УК). О подробностях дела не сообщается.

Журналиста задержали в мае. Правозащитный центр «Вясна» писал, что силовики задержали Любенчука в деревне Кривичи Ивьевского района и, вероятно, провели в его доме обыск.

В сентябре 2020 Любенчука арестовали на 12 суток и оштрафовали на 30 базовых величин за неповиновение требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП) и нарушение законодательства о СМИ (статья 22.9 КоАП). В октябре того же года журналиста арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику милиции (статья 23.4 КоАП).

Любенчук сотрудничал с телеканалом «Белсат», который МВД признало «экстремистским формированием» в ноябре 2021 года. Сам телеканал пишет, что в последнее время журналист занимался туризмом и восстановлением историко-культурного наследия своего района.