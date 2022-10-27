«Беларусь 1»: КГБ задержал «агента украинских спецслужб», против него возбудили дело об измене государству

Сотрудники КГБ задержали беларуса, работавшего на украинские спецслужбы, — против него возбудили дело об измене государству (статья 356 УК), сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

Как утверждается в сюжете телеканала, задержанного зовут Дмитрий Гулин, он «топограф высокого класса», имевший прежде доступ к госсекретам и длительное время прослуживший в Вооруженных силах.

«На этот раз речь о человеке, уехавшем после 2020 года в Ташкент. Впоследствии он будет завербован СБУ. Начнет делиться с украинскими спецслужбами информацией о перемещении и дислокации войск, составе сил спецопераций и многим другим», — сообщили в сюжете «Беларусь 1».

20 октября глава КГБ Иван Тертель рассказал, что ведомство задержало гражданина Украины и двоих завербованных им беларусов, которые передавали данные украинской разведке.

«Гражданин Украины, который был маршрутизирован через Польшу на нашу территорию в одном из приграничных районов, создал агентурную сеть, завербовал наших граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности наших Вооруженных Сил, силовых структурах», — говорил он.