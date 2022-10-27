«Сводки Центра»: силовики задержали редактора самиздата «Вестники»

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с задержанным, который называет себя редактором самиздата «Вестники».

На каком конкретно основании силовики задержали героя ролика — не уточняется.

Сам задержанный на камеру рассказывает, что в 2020 году его знакомая предложила ему делать газету, «которая бы рассказывала оппозиционные материалы», и он согласился.

«Я в этих изданиях выполнял роль как бы редактора: писал статьи и редактировал тексты других. В чем заключалась моя работа: многие тексты брались либо из головы, либо из других экстремистских материалов, и надо было их максимально упростить, чтобы они стали понятны людям. Вот такие вот замечания и являлись моей работой», — рассказал он.

По его словам, всего он получил за свою работу около 700 долларов, а в последние полгода не получал денег.

«Вестники» — печатный самиздат, объединяющий одноименные региональные самиздаты. Всего на телеграм-канал «Вестников» подписаны чуть более 300 человек.