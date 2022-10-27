Экс-преподавательницу БГУ Светлану Волчек арестовали на 13 суток за «неповиновении милиции»

Экс-преподавательницу и координаторку стачкома БГУ Светлану Волчек арестовали на 13 суток по статье о неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

Ее мужа Михаила арестовали на 15 суток по той же статье, пишет «Вясна». Супругов задержали 19 октября, но о результатах суда стало известно только сейчас.

В 2020 году Светлану и Михаила Волчеков арестовывали на 15 суток за «участие в несанкционированном массовом мероприятии» (статья 23.34 КоАП). Светлана называлась координатором стачкома БГУ.

18 сентября 2021 года Светлану Волчек уволили из БГУ. Она работала факультете радиофизики и компьютерных технологий университета с 2014 года.