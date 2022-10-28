Суд в пятый раз арестовал священника Владислава Богомольникова, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія». В этот раз ему назначали 15 суток по неназванной статье.

Иерея задержали 31 августа сотрудники ГУБОПиК, выломав дверь в его квартиру. На следующий день его арестовали на 14 суток по неизвестной статье.

16 сентября стало известно, что его арестовали на 15 суток. Вскоре после второго ареста последовал третий — вновь на 15 суток. 14 октября ему назначили очередные 15 суток.

Провластный канал «ЖС Premium» еще 1 сентября писал, что священник «пошел против собственного народа и собственной веры» и «собирал деньги на нужды нацистов из ВСУ». По информации канала, «привело его это все к уголовному делу по статье 361-1 УК РБ "Создание экстремистского формирования либо участие в нем"». Официальной информации об уголовном деле с тех пор не появилось.

Не только Красный костел. Гонения на христиан в постпротестной Беларуси

Владислав Богомольников — 42-летний служитель храма Богоявления в Минске, заведующий церковно-историческим музеем Беларуской православной церкви. В ноябре 2020 года священник проводил службу по погибшему активисту Роману Бондаренко на «Площади Перемен», писали его коллеги. В январе 2021 года Богомольников объявил голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком, осужденным на 15 лет лишения свободы по «делу Тихановского».