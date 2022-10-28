Против осужденного гитариста группы «Крамбамбуля» и Zet завели новое уголовное дело

Против осужденного на 2 года гитариста группы Pomidor/off Владислава Плющева завели новое уголовное дело, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Его рассмотрение назначено на 10 ноября в суде Фрунезнского района Минска. Плющеву вменяют статьи о клевете (статья 188 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и незаконном сборе персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК).

В августе суд того же Фрунзенского района Минска приговорил музыканта по статье о клевете, оскорблении представителя власти и незаконном сборе информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК) к 2 годам колонии.

«Новое уголовное дело в отношении него поступило. Скорее всего, эпизоды новые», — прокомментировали «Медиазоне» новое дело в самом суде.

Ранее Владислав Плющев был участником коллективов «Крамбамбуля», ZET, Hasta la Fillsta.