Силовики задержали сотрудника Министерства образования за «передачу ЧКБ данных о судьях»

Силовики задержали главного специалиста Министерства образования, которого обвиняют в передаче данных о судьях в телеграм-канал «Черной книги Беларуси». Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

Кроме того, авторы канала утверждают, что задержанный в «экстремистских» чатах призывал «окружать силовиков, прокалывать шины и кидать коктейли Молотова».

В провластном телеграм-канале опубликовали «покаянное» видео с задержанным». На камеру он говорит, что призывал к радикальным действиям и пересылал в чат-бот «Черной книги Беларуси» «несколько личных данных судей».

«Черная книга Беларуси» — телеграм-канал, который с 2020 года занимается деанонимизацией силовиков. В апреле 2021 года суд в Гомеле признал его «экстремистским».