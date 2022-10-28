Против Дмитрия Фурманова, который отбыл срок по «делу Тихановского», возбудили новое уголовное дело по статье об оскорблении представителей власти (статья 368 УК). Об этом в твиттере рассказал сам Фурманов.

Дома у его родителей прошел обыск. По его словам, поводом для нового дела послужили комментарии, которые он оставил в телеграм-канале «Каратели Беларуси» про сотрудников ИК №3 — в ней он отбывал наказание.

В 2021 году суд приговорил Дмитрия Фурманова к 2 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Фурманова задержали 29 мая 2020 года во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на пикете в Гродно. В октябре 2021 года он вышел на свободу полностью отбыв наказание.