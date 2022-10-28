В Барановичах власти обсудили с предпринимателями закон о «регулировании цен»; бизнесмены пообещали выйти на работу

В Барановичах местные власти устроили встречу с предпринимателями, которые 27 октября не вышли на работу, пишет «Наш край».

Как пишет районная газета, вчера в городе не работали две торговые площадки — «Полесский Кирмаш» и центральный рынок на улице Чернышевского. Глава города Михаил Баценко спросил у бизнесменов, почему они не стали открывать магазины.

«Вы не приравнивайте нас, мелких ипэшников, к большим торговым сетям. Я торгую на маленькой площади, расходы большие, а покупатели на рынке бывают только по выходным дням. Да и те приезжают с районов», — сказал торговец с центрального рынка Владимир Якубец.

По словам Баценко, власти работают в рамках постановления «о регулировании цен» и оно — «аксиома, не будет отменено, приостановлено, в него могут вноситься только изменения с учетом правоприменительной практики».

«Все работаем в рамках 713-го постановления. Не в моих силах его отменить. А чтобы привести в гармонию документы союзного государства, возможно. И с этим будем обращаться в вышестоящие организации. Второе. Мы можем предложить дифференцирование торговой надбавки для сетей и мелких предпринимателей, но только если это будет обосновано экономически», — сказал он.

Индивидуальные предприниматели пообещали выйти на работу, пишет «Наш край».

6 октября Лукашенко запретил повышать в Беларуси цены: «С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся!». С тех пор в стране заводят уголовные дела в связи с повышением цен.

20 октября Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров.

27 октября Совет Министров опубликовал измененный текст постановления — из перечня регулируемых товаров исключили несколько десятков позиций, в том числе компьютеры, смартфоны, носки из полушерстяной пряжи, демисезонные сапоги и ботинки, сосиски, морепродукты и книги.