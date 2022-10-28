«Сводки Центра»: правозащитница Наста Лойко задержана по подозрению в содействии экстремизму

Силовики задержали правозащитницу Насту Лойко, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки центра». По информации канала, ее подозревают по статье о содействии экстремизму (статья 361-4 УК).

На «покаянном» видео, она говорит, что не участвовала с 2020 года в акциях протестов и занималась правозащитной деятельностью. Также она упоминает, что в октябре получила перевод от организации Amnesty в размере 4 500 евро.

В сообщении провластного канала упомянуто «€-радио, которое подставило очередного экстремиста за под уголовную статью». Вероятно, речь идет об издании «Еврорадио», которое МВД признало «экстремистским формироваранием».

В августе 2021 года Лойко стала подозреваемой в содействии неуплате налогов (статья 243 УК РБ) по делу против правозащитного центра «Вясна». Правозащитница находилась под подпиской о невыезде и обязательством о явке. 7 октября правозащитница сообщила, что Следственный комитет прекратил дело.

6 сентября Лойко задержали возле здания суда после оглашения приговора по делу «Революционного действия». Ее дважды арестовывали на 15 суток. Второй раз — по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП).