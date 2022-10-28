Против сотрудника МТС возбудили уголовное дело о разжигании вражды за передачу данных о силовиках в телеграм‑каналы

Против начальника отдела предбиллинга и тарификации МТС возбудили уголовное дело о пособничестве в разжигании вражды или розни (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Используя свои должностные полномочия, мужчина передавал администраторам деструктивных ресурсов личные и биллинговые данные должностных лиц Беларуси, которые в последующем публиковались в телеграм-каналах», — пишет пресс-служба.

СК опубликовал «покаянное» видео с обвиняемым. На нем он говорит, что передавал администраторам телеграм-каналов информацию, связанную с паспортными данными должностных лиц и детализацией их звонков.

Его задержали 26 октября. Авторы провластного телеграм-канала утверждали, что сотрудник МТС передал администраторам «Черной книги Беларуси» данные о более чем 100 человек.