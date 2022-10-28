Суд в Риге приговорил беларуса к 8 годам лишения свободы по делу о шпионаже

Рижский суд приговорил беларуса к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу беларуских властей, пишет «Зеркало» со ссылкой на местное агентство LETA.

11 апреля служба госбезопасности Латвии сообщала о его задержании и возбуждении уголовного дела о незаконном сборе информации (часть 1 статьи 85 УК Латвии).

По данным латвийской службы госбезопасности, осужденный добывал информацию об объектах Национальных вооруженных сил Латвии, а также об объектах критической инфраструктуры — и фиксировал все на фото и видео.

Эту информацию могли использовать беларуские власти или Россия — в случае военного конфликта с НАТО, пишет LETA.