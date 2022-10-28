В Барановичах возбудили уголовное дело против директора магазина, который отказался продавать автозапчасти российским военным, назвав их «оккупантами». Об этом пишет провластный телеграм-канал «Белорусский силовик».

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении равноправия граждан (статья 190 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Авторы провластного телеграм-канала утверждают, что задержанный переводил деньги в поддержку украинских военных и участвовал в беларуских протестах 2020 года.

«Задержан директор магазина автозапчастей, который отказал в продаже запчастей военнослужащим Российской Федерации, сказав продавцу, чтобы он не продавал им товар, назвав "оккупантами"», — пишет «Белорусский силовик».

Обновлено в 16:23. Добавлена информация о названии уголовной статьи.