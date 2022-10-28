Минского блогера повторно осудили на два года за «оскорбление Лукашенко» в тексте жалобы на первый приговор

Минского блогера и экс-сотрудника ОНТ Владислава Савина осудили на 2 года колонии по делу об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет «Брестская весна».

Суд прошел 25 и 26 октября, пишут правозащитники. В эфире телеканала «Брест» прокурор заявил, что «оскорбление Лукашенко» заметили в тексте апелляционной жалобы Савина, которую он составил после первого приговора.

«Находясь в СИЗО №6, изготовил апелляционную жалобу, содержащую неприличное высказывание оскорбительного характера в отношении президента Беларуси, после чего, рассчитывая на ознакомление с ней широкого круга лиц, передал сотрудникам администрации для дальнейшего направления в Минский городской суд», — сказал он.

Владислава Савина задержали 8 апреля 2021 года, пишет «Зеркало». 30 марта его приговорили к 8 годам колонии усиленного режима по делам о мошенничестве (часть 4 статьи 209 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Первое уголовное дело против блогера начали еще в 2016 году, когда он делал проект вместе с каналом ОНТ. Согласно материалам дела, Савин пообещал более чем 100 людям участие в реалити-шоу, взял с них деньги, но обещаний так и не выполнил и скрылся в России, пишет «Зеркало».