«Вясна»: оршанца, который сбежал с «химии», задержали в России

Оршанца Алексея Коршуна, который сбежал с «химии» в Беларуси, задержали в России, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Коршуна задержали в Воронеже еще 21 июня, но известно об этом стало только сегодня. Его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, потому что у мужчины не было при себе документов. 26 октября оршанца вывезли в Беларусь.

Коршуна осудили на 2,5 года колонии за разжигание вражды против силовиков (статья 130 УК), а потом помиловали и сменили наказание на «химию». Наказание оршанец отбывал в исправительном учреждении открытого типа в Березе, но в ноябре 2021 года сбежал оттуда.

Как пишет телеграм-канал «7х7 — Горизонтальная Россия», вначале Коршун сбежал в Смоленск, затем правозащитники помогли ему перебраться в Белгород. После начала войны Коршун переехал в Воронеж, где его задержала полиция.

В Беларуси Коршуну грозит от 1 до 3 лет тюрьмы за побег.