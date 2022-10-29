В Гомеле суд в присутствии призывников назначил месяц ареста местному жителю, обвиняемому в уклонении от службы

Суд Центрального района Гомеля провел показательное заседание в гомельском военкомате и назначил месяц ареста 21-летнему местному жителю Владиславу, обвиняемому в уклонении от службы (статья 435 УК), сообщает гомельское издание «Белка». По информации издания, на суде присутствовали другие призывники.

В мае обвиняемый получил две повестки, но на медкомиссию и в военкомат не явился, пишет «Белка». На суде он рассказал, что потерял паспорт с повестками, решил, что без них приходить не должен, и явился в военкомат на следующий день после окончания призыва.

Издание передает, что в суде Владислав полностью признал свою вину, а на вопрос о желании служить в армии ответил: «Нет, служить не хочу. Но в будущем обещаю не уклоняться от мероприятий».