Суд в Минске назначил 3 200 рублей штрафа призывнику, обвиняемого в уклонении от службы

27 октября суд Партизанского района Минска приговорил 18-летнего призывника к 3 200 рублям штрафа по обвинению в уклонении от службы (часть 1 статьи 432 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый «злостно уклонялся от призыва» до конца призывной кампании — с 1 февраля по 31 мая 2022 года, в частности дважды не явился на мероприятия по призыву, говорится в пресс-релизе.

На суде он признал вину и сказал, что легкомысленно отнесся к призыву, а на дополнительное медобследование не явился без уважительных причин. Суд признал чистосердечное раскаяние обвиняемого смягчающим обстоятельством.