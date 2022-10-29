Беларусь денонсировала документ, позволявший подавать в ООН жалобы о нарушениях прав человека

Александр Лукашенко подписал закон о денонсации факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. Документ опубликован на национальном правовом портале.

Согласно договору, страны-участницы протокола признают компетенцию Комитета ООН по правам человека рассматривать жалобы от лиц, утверждающих, что их права нарушены. После денонсации протокола беларусы не смогут подавать такие жалобы в КПЧ.

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах — это международный договор, принятый Генассамблеей ООН 16 декабря 1966 года и устанавливающий механизм подачи жалоб в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.



Согласно документу, анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются, а заявители должны исчерпать все внутренние средства правовой защиты. Комитет доводит жалобу до сведения государства, которое должно дать ответ в течение полугода. После рассмотрения КПЧ направляет свои выводы обеим сторонам.