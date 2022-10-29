«Наша Ніва»: директор и топ-менеджеры «Соседей» вышли на свободу

Директор и топ-менеджеры торговой сети «Соседи» вышли на свободу, пишет «Наша Ніва». В каком статусе они находятся, неизвестно.

24 октября КГК отчитался об уголовном деле по статье о бездействии должностного лица (часть 2 статьи 425 УК) против директора управляющей организации «Соседей». Его арестовали.

По информации ведомства, с 6 по 18 октября в магазинах сети цены повысили на более чем 65 товаров.

22 октября «Наша Ніва» сообщала о задержании топ-менеджеров «Соседей» и одного из бенефициаров компании — Вадима Аванесова.

6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси. С тех пор в стране было заведено более 40 уголовных дел в связи с повышением цен.

20 октября Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров.