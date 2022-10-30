Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявлено обвинение в разжигании вражды и еще по пяти статьям

Бывшему следователю Евгению Юшкевичу предъявлено обвинение по шести статьям УК. Его дело начнет рассматривать Минский городской суд 15 ноября, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Евгения Юшкевича будут судить по статьям о грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовых беспорядках (часть 1 статьи 293 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении представителей власти (статья 369 УК), насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (статья 364 УК). Дело Евгения Юшкевича будет рассматривать судья Елена Ананич.

Юшкевич несколько лет работал в Следственном комитете. Летом 2020, уже работая в IT, он стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

Впервые Юшкевича задержали вечером 24 ноября. Адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что Юшкевич проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. 4 декабря Юшкевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Во второй раз Евгения Юшкевича задержали 19 апреля. По словам родственников, в постановлении на обыск была указана статье об акте терроризма (статья 289 УК). Обстоятельства дела были неизвестны из-за того, что адвокат находилась под подпиской о неразглашении.