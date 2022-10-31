Суд в Минске осудил троих членов ОГП на сроки от 2 до 3 лет колонии за участие в «Марше новой Беларуси»

Суд Фрунзенского района Минска приговорил членов Объединенной гражданской партии Артура Смолякова, Диану Чернушину и Андрея Асмоловского к 2, 2 и 3 годам колонии соответственно по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) за участие в марше протеста 23 августа 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняет центр, именно такие сроки для обвиняемых запрашивала прокурор Оксана Сакович.

Всех троих обвиняемых задержали в конце июля 2022 года и позже поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Как уточняют правозащитники, у Чернушиной на попечении находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, которого она воспитывала самостоятельно.