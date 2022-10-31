В Минске осужденных на химию арестовали на 15 суток за «неподчинение милиции»

В минском ИУОТ №55 силовики задержали шестерых осужденных на химию, сообщает «Вясна».

Правозащитники называют имена четверых из них: Вячеслав Смирнов, Виталий Москалев, Евгений Банцевич и Артем Михальцов. Всех заключенных задержали вчера, пишет «Вясна».

Некоторых из них приговорили к 15 суткам ареста за «неподчинение милиции» (статья 24.3 КоАП), утверждают правозащитники. Точное количество судов не уточняется.

Утром инициатива dissidentby сообщила о задержаниях заключенных в Могилеве и Волковыске.