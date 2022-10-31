«Е‑доставка» ограничивает свою работу Минской областью, областными центрами и Барановичами

Начиная с 1 ноября 2022 года сервис доставки продуктов «Е-доставка» от сети магазинов «Евроопт» ограничивает свою работу областными центрами, Минской областью и Барановичами, сообщается на сайте компании.

Само сообщение появилось 28 октября, первым на него обратил внимание активист Антон Мотолько.

По новым условиям, минимальная сумма заказа для бесплатной доставки в Минске составит 70 рублей, в Минской области — 90 рублей, а в остальных областных центрах — 150 рублей. При этом в областных центрах некоторые группы товаров будут недоступны для заказа, однако какие именно — не уточняется.

«Изменения вводятся на неопределенный срок. Надеемся, что в скором времени снова сможем обеспечить доставку по всей Республике Беларусь без ограничений», — пишет компания.