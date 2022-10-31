Dissidentby: силовики провели «чистку в ИУОТ» и увезли нескольких заключенных в неизвестном направлении

Сотрудники ГУБОПиК и ОМОН провели «очередную чистку в ИУОТ», в результате которой увезли в неизвестном направлении осужденных Виталия Маркушевского, Давида Шерякова, Дмитрия Гуреева и Артема Лешневского, сообщает инициатива dissidentby.

По утверждению участников инициативы, силовики проверяли телефоны заключенных. Приговоренный к 2,5 годам химии по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 367 УК) Виталий Маркушевский отбывал наказание в могилевском ИУОТ-43. Остальные — приговоренный к 2 годам химии по обвинению в оскорблении представителя власти Давид Шеряков, осужденный по той же статье на 2,5 года Лешневский и осужденный по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на неизвестный срок Гуреев — в ИУОТ-29.

Позже правозащитный центр «Вясна» сообщил о задержании еще двоих осужденных на химию в ИУОТ №6: Приговоренного к 3 годам по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) Дмитрия Максимчика и обвиненного по этой же статье а также в сопротивлении милиции (статья 363 УК) Владимира Хомичкова.

Днем провластный канал «Сводочки Центра» опубликовал пост, в котором утверждалось, что против нескольких приговоренных к химии «начато производство» по новым административным и уголовным делам. О ком конкретно идет речь — не уточняется.

Как утверждают авторы канала, это произошло после «отработки ГУБОПиК отдельного контингента данных учреждений».

«Это про экстремистов, которые получили наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. То есть, вместо настоящей зоны попали в пионерский лагерь и решили, что там можно продолжать заниматься экстремизмом в сети», — говорится в посте «Сводочек Центра».

Обновлено в 13:48. Добавлена информация правозащитного центра «Вясна».