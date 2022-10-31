Провластные каналы опубликовали видео с задержанными заключенными ИУОТ и обвинили их в регистрации в плане «Перамога»

Провластные телеграм-каналы «Чистый Могилев» и «Особняк на Мицкевича» опубликовали видео с задержанными заключенными ИУОТ — по утверждению авторов каналов, они регистрировались в плане BYPOL «Перамога».

Задержанный в ролике «Чистого Могилева» представляется как Олег Пасюк и говорит, что с 2020 по 2021 год «состоял в различных экстремистских формированиях» и в том числе зарегистрировался в плане «Перамога».

«Свою вину полностью признаю и раскаиваюсь, никаких противоправных действий не совершал и впредь не буду никаких противоправных действий совершать», — говорит он на камеру.

Как утверждают авторы канала, что осужденный вступил в план «Перамога», пока отбывал наказание в ИУОТ.

Задержанный из видео «Особняка на Мицкевича» не называет свое имя. Он рассказывает, что отбывает наказание в ИУОТ №7 по статье о насилии или угрозе насилием в отношении сотрудника милиции (статья 364 УК). Внешне задержанный похож на осужденного по той же статье Александра Сечко, о задержании которого на химии днем сообщила инициатива dissidentby.

«В прошлом году стало интересно, что такое план "Перамога". Увидел рекламу на ютубе, решил найти в телеграме. Прошел опросы, после чего заблокировал и удалил. Никому не рекомендую подписываться», — говорит задержанный в видео.

Он добавляет, что был подписан на телеграм-каналы изданий «Хартия-97» и «Зеркало», но уже отписался, «дабы не нарушать законодательство».

«Невероятный не оценил нестрогое наказание с санаторным режимом и продолжил распространять экстремистские материалы в Интернете», — комментируют авторы канала ролик с задержанным.

30 октября инициатива dissidentby сообщила, что сотрудники ГУБОПиК и ОМОН провели «очередную чистку в ИУОТ», в результате которой увезли в неизвестном направлении осужденных Виталия Маркушевского, Давида Шерякова, Дмитрия Гуреева и Артема Лешневского.

По утверждению участников инициативы, силовики проверяли телефоны заключенных.

Днем провластный канал «Сводочки Центра» опубликовал пост, в котором утверждалось, что против нескольких приговоренных к химии «начато производство» по новым административным и уголовным делам. О ком конкретно шла речь — не уточнялось.

Как утверждают авторы канала, это произошло после «отработки ГУБОПиК отдельного контингента данных учреждений».

«Это про экстремистов, которые получили наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. То есть, вместо настоящей зоны попали в пионерский лагерь и решили, что там можно продолжать заниматься экстремизмом в сети», — говорится в посте «Сводочек Центра».

Обновлено в 13:54. Добавлено сообщение dissidentby.