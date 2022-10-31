Правозащитницу Насту Лойко арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве

Суд Первомайского района Минска арестовал правозащитницу Насту Лойко на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), пишет телеграм-канал «Гуманизм, вашу мать».

Лойко задержали 28 октября. Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» писал, что против правозащитницы возбудили уголовное дело о содействии экстремизму (статья 361-4 УК).

На «покаянном» видео она говорила, что не участвовала с 2020 года в акциях протестов и занималась правозащитной деятельностью. На камеру Лойко упоминала, что в октябре получила перевод от организации Amnesty в размере 4 500 евро.

В сообщении провластного канала было упомянуто «€-радио, которое подставило очередного экстремиста за под уголовную статью». Вероятно, речь шла об издании «Еврорадио», которое МВД признало «экстремистским формироваранием».

6 сентября Лойко задержали возле здания суда после оглашения приговора по делу «Революционного действия». Ее дважды арестовывали на 15 суток. Второй раз — по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП).

В августе 2021 года Лойко стала подозреваемой в содействии неуплате налогов (статья 243 УК РБ) по делу против правозащитного центра «Вясна». 7 октября правозащитница сообщила, что Следственный комитет прекратил дело.