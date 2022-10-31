Милиция задержала шестерых минчан за вывешенный украинский и бчб‑флаги; следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве

Милиция задержала шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет за вывешенное на опоре линии электропередач «полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины»; следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК), сообщает пресс-служба МВД.

Как пишут в ведомстве, полотно вывесили в начале октября в Московском районе Минска.

«По словам фигурантов, решение провести так называемую протестную акцию они приняли совместно. Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. Установлено, что задержанные состояли в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году», — пишет пресс-служба.

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. На ней задержанные рассказывают на камеру о том, в чем заключалось их участие в вывешивании полотна. Первый из них рассказывает, что изначально компания собралась «попить пива» и «расслабиться немного».

«Вышло, что один из наших говорит: "Есть у нас флаг, давайте попробуем повесить куда-нибудь"», — говорит он на камеру.

Второй задержанный уточняет, что полотно представляло из себя сшитые вместе бело-красно-белый флаг и флаг Украины. По его словам, полотно вешали двое из компании, а остальные четверо смотрели на это — некоторые из них в ролике объяснили, что «наблюдали за обстановкой».