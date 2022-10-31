Гомельского грузчика, который участвовал в велопробеге в поддержку Лукашенко, осудили на 2 года колонии по «делу Зельцера»

Суд в Гомеле приговорил грузчика Дмитрия Малашенко к 2 годам колонии по «делу Зельцера», пишет «Гомельская вясна».

По информации правозащитников, Малашенко обвинили в дискредитации Беларуси (статья 369 УК). Следствие посчитало, что 29 сентября 2021 он оставил комментарии «в стране страшнее, чем в Сомали» и «если бы у меня было ружье и ко мне ломились такие люди, я бы тоже защищал свой дом, только сделал бы баррикады» под постом с видео о задержании и убийстве Андрея Зельцера.

Во время суда Малашенко сказал, что не досмотрел видео до конца и «людей, которые вскрывали квартиру Зельцера, принял за преступников», рассказывают правозащитники.

Как пишет «Гомельская вясна», осужденный участвовал в велопробеге в поддержку Лукашенко, а в 2020 году был дружинником на выборах.

«Мужчина искренне не понимал, за что его судят», — пишет «Вясна».

28 сентября 2021 года в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер.

Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Некоторых из них внесли в список людей, причастных к террористической деятельности.