В семи райисполкомах Гомельской области чиновники смогут составлять протоколы по статье о нарушении порядка ценообразования

Сотрудники отделов экономики семи райисполкомов в Гомельской области и Гомельского горисполкома смогут составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей о нарушении порядка ценообразования (статья 13.2 КоАП) и частью первой пункта 21 постановления Совмина «О системе регулирования цен». Это следует из соответствующих решений, опубликованных на национальном правовом портале.

Такие решения приняли Буда-Кошелевский, Чечерский, Жлобинский, Светлогорский, Брагинский, Житковичский и Речицкий райисполкомы. В документах говорится, что заниматься составлением протоколов и подготовкой административных дел смогут зампредседатели исполкомов по вопросам экономики, главные специалисты отделов экономики и их заместители.

Гомельский горисполком наделил такими полномочиями начальника, замначальника, начальника отдела, заведующего сектором, главных специалистов управления торговли и услуг, начальника и главных специалистов отдела предпринимательства.

6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси. С тех пор в стране было заведено более 40 уголовных дел в связи с повышением цен.

20 октября Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров.