Силовики задержали главу независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову, сообщает канал «Свободный профсоюз».

По информации канала, Бритикова задержана по административной статье и находится в Новополоцком ОВД. Номер статьи, по которой она задержана, не называется.

27 февраля главу профсоюза задержали на избирательном участке когда она фотографировала бюллетень. Тогда суд арестовал ее на 15 суток пять раз. Последний протокол был составлен по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).